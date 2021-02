FIRENZE (ITALPRESS) – “I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.068 su 19.116 test di cui 14.034 tamponi molecolari e 5.082 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,59% (9,6% sulle prime diagnosi)”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani anticipando alcuni dati del contagio al Covid-19 registrati in Toscana nelle ultime 24 ore. “Una bella notizia: Iacopo Melio ce l’ha fatta!- ha aggiunto Giani nel suo post- Ha sconfitto il Covid e ora è tornato a casa, ti aspetto presto al mio fianco in Regione per le sfide che ci attendono!”.

(ITALPRESS).