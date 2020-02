Coronavirus, Fontana: “Vado in isolamento anch’io”

"Una mia stretta collaboratrice sembra abbia contratto il coronavirus. Si tratta di una persona con cui lavoro a stretto contatto. Per questo motivo anche noi che facciamo parte della stessa squadra ci siamo sottoposti al test. Per ora non ho contratto alcun tipo di infezione cosi' come tutti gli altri che si sono sottoposti all'esame". A dirlo il governatore della Lombardia Attilio Fontana. abr/