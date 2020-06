ROMA (ITALPRESS) – “Sono soddisfatto in considerazione del fatto che siamo entrati anche noi ad avere una libertà di circolazione perchè i numeri stanno andando bene. Siamo indirizzati ormai verso la fine di questo problema”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in collegamento con ‘Mattino 5’ in onda su Canale 5. “Non credo proprio ci siano state pressioni – ha aggiunto -. Credo che le pressioni derivassero dal buonsenso e dal fatto che se siamo uno Stato unito dobbiamo esserlo nella buona e nella cattiva sorte. Credo che non ci fossero delle ragioni anche nei numeri che giustificassero un comportamento di questo genere”. “Quando cadrà l’obbligo della mascherina in Lombardia? Questi sono comportamenti che forse andranno tenuti anche nel momento in cui ci si avvicinerà al contagio zero, finchè non ci sarà la possibilità di avere un vaccino credo che qualche attenzione la si dovrà tenere”, ha sottolineato Fontana, secondo cui “la mascherina è il principale mezzo per prevenire il contagio e credo sia giusto portarla ancora”. “Credo però che agli italiani si possa dire che la vita può ricominciare a essere normale”, ha concluso.

(ITALPRESS).