“Io credo che il ricorso all’Esercito sia necessario. La presenza dei militari ha un grande effetto dissuasivo e uno magari ci pensa due volte a uscire di casa se vede passare la pattuglia dell’Esercito. Ne ho anche parlato stamattina con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e anche lui pensa si debbano applicare in maniera più rigorosa questi protocolli”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a Mattino 5, su Canale 5.

Se si devono prendere nuove misure, queste “devono essere prese entro il fine settimana, anche perchè scade il Dpcm. Quindi una decisione va presa”, ha aggiunto Fontana, sottolineando che la scelta di quali attività produttive debbano essere chiuse “non può essere presa da me. Io ne ho parlato ieri con il presidente del Consiglio, a cui ho sottoposto la valutazione di alcune filiere che possano essere enucleate. Il problema della chiusura delle attività produttive è che sono filiere così interconnesse che c’è il rischio che, andando a chiudere qualcosa che apparentemente non ha collegamenti, rischia di andare invece ad incidere su delle filiere che non possono essere toccate, come quella dell’alimentare, dell’energia, dei rifiuti, della farmaceutica. In un modo così interconnesso, questa è una scelta difficile”.

