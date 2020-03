“Invito tutte le famiglie a non mandare a scuola i propri figli”. Così il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano durante la conferenza stampa indetta per spiegare l’ordinanza regionale che permette agli studenti di scuole e università di non frequentare le lezioni senza incorrere in sanzioni disciplinari da parte degli Istituti. Un’ordinanza che ha causato polemiche ma che per il governatore pugliese è la difesa del “diritto dei genitori di non mandare i propri figli in un luogo potenzialmente pericoloso – ha sostenuto Emiliano -. Un diritto che già esisteva e che io ho inserito nell’ordinanza pugliese. Quindi, tutte le famiglie che decideranno di non mandare i propri figli a scuola avranno le assenze giustificate dal presidente della Regione. Se desiderate esercitare questo diritto potete farlo. Questa facoltà alla fine della vigenza dell’ordinanza consentirà di giustificare l’assenza ma soprattutto consentirà alle scuole di essere tutelate”.

Il governatore, poi, sottolinea come la Regione stia “chiedendo da giorni al Governo centrale di sospendere l’attività didattica nelle scuole per evitare l’afflusso degli studenti. La discussione è aperta ma abbiamo chiesto di avere un documento da parte dell’Istituto Superiore di Sanità che dichiari che scuole e università non sono luoghi di accelerazione del virus”. Secondo quanto sostiene Emiliano la Regione Puglia è in continuo dialogo con gli Enti di Governo centrale: “Ho chiesto al Governo in che modo si potesse abbassare il rischio nelle scuole perché, come ho detto nei giorni scorsi, l’andamento dell’allargamento del contagio è veloce e questo può permettere l’insorgere di focolai continui”. L’ordinanza pubblicata ieri dalla Regione Puglia “tutela inoltre indirettamente tutto il personale della scuola – ha tenuto a rimarcare Emiliano – che, con un’affluenza mi auguro pari a zero, potrà gestire la sicurezza del luogo di lavoro” perché “la didattica è meno importante della salute pubblica. Lo dice la Costituzione, non io. Anche perché dentro il contenitore scolastico non è possibile applicare quelle regole elementari utili per evitare il contatto tra persone”.

(ITALPRESS).