Coronavirus, Di Piazza: “Terzo settore sta reagendo bene”

"In questo momento di emergenza sociale il terzo settore sta reagendo bene. Non dimentichiamo che in Italia abbiamo 6 milioni di volontari che collaborano per migliorare il welfare". A dirlo in una intervista all'Italpress il sottosegretario Stanislao Di Piazza. abr/mrv/red