NAPOLI (ITALPRESS) – “Oggi la Campania ha il tasso più basso

d’Italia, in base agli abitanti, di contagiati e deceduti da

coronavirus. Ci siamo salvati per il coraggio di prendere

decisioni anche difficili. La Campania ha retto meglio di

qualunque altra regione d’Italia”. Così il presidente della

Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante un intervento

trasmesso in streaming, dall’area portuale di San Marco di

Castellabate, in Cilento. “Nei due mesi che abbiamo alle spalle –

aggiunge – abbiamo lavorato dalla mattina alla notte, per evitare

che la Campania precipitasse nella tragedia come altre regioni”.

(ITALPRESS).