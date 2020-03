ROMA (ITALPRESS) – Igea Banca concedera’ un bonus baby sitter ai dipendenti con figli. La decisione e’ stata adottata per venire incontro alle famiglie dopo la chiusura delle scuole causata dall’emergenza coronavirus. Il gruppo bancario, con lo stipendio di marzo, elargira’ dunque un contributo straordinario di 500 euro lordi per ogni dipendente con figli a carico conviventi, di eta’ inferiore ai 14 anni. Il contributo sara’ unico a prescindere dal numero dei figli e verra’ erogato a un solo dipendente nel caso di coniugi entrambi dipendenti del gruppo bancario.

Tra le misure della banca per i clienti danneggiati dal coronavirus, le aziende dei settori piu’ in difficolta’ come turismo e ristorazione potranno beneficiare di finanziamenti a condizioni agevolate con preammortamento fino a sei mesi a tasso zero da restituire in 5 anni.

“Abbiamo voluto dare un segnale tangibile alle imprese che, in questi anni, hanno avuto fiducia nella nostra banca accordando loro, in un momento cosi’ difficile, la stessa fiducia”, dice all’Italpress il direttore generale del gruppo Igea Banca, Francesco Maiolini.

“Abbiamo anche deliberato tre tipologie di interventi a tutela dei dipendenti e dei clienti, in linea con le direttive relative all’emergenza coronavirus: riguardano lo smart working, la mobilita’ del personale, con la sospensione, per esempio, delle trasferte, e la sanificazione dei locali”, continua Maiolini.

“Inoltre – aggiunge -, alla luce della chiusura delle scuole, abbiamo adottato una misura di sostegno, soprattutto per i dipendenti piu’ giovani, erogando un contributo economico a favore del personale che abbia figli di eta’ inferiore ai 14 anni”.(ITALPRESS).