ROMA (ITALPRESS) – Scatta il provvedimento “Io resto a casa”, con l’estensione a tutta Italia delle restrizioni gia’ previste in Lombardia per l’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte. “L’Italia sara’ zona protetta, cosi’ da evitare su tutto il territorio della penisola gli spostamenti non indispensabili”, ha aggiunto.

“Tempo non ce n’e’. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi e dei deceduti. Ho deciso di adottare misure ancora piu’ forti per contenere l’avanzata del coronavirus”, ha spiegato il presidente del Consiglio.

“Le nostre abitudini vanno cambiate ora, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia, lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo solo se tutti collaboreremo”, ha proseguito.

