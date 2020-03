“Ieri abbiamo lanciato un appello straordinario per creare una task force di 300 medici che possano operare nelle strutture sanitarie regionali, rafforzando l’azione di chi in queste ore e’ esposto in prima linea a combattere contro il Covid-19”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte su facebook.

“E’ una delle risposte messe in campo per raccogliere il grido di allarme lanciato dagli ospedali delle Regioni e delle Province maggiormente colpite, dove medici, infermieri e volontari stanno lavorando senza sosta in condizioni difficili per assistere i malati”. “Il bando online (https://medicipercovid.protezionecivile.it) scadra’ questa sera alle 20.00 ed e’ aperto a tutti i medici del Servizio sanitario nazionale, strutture convenzionate e liberi professionisti.

Sono gia’ oltre 3.500 i medici che hanno risposto all’appello, un numero che sta crescendo di ora in ora.

Un forte segnale di solidarieta’ e di spirito di servizio che testimonia ancora una volta il coraggio straordinario della comunita’ nazionale. In un momento cosi’ difficile, questa e’ l’ennesima risposta generosa di cui tutti noi italiani possiamo andare fieri. Grazie a tutti, eroi in camice bianco”.

