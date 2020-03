Coronavirus, code ai supermercati a Palermo

Supermercati presi d'assalto a Palermo. Lunghe code si registrano per effetto del provvedimento che dispone per domani la chiusura dei punti vendita. La gente ha cominciato a mettersi in fila già dalle 6.30. Al centro commerciale i Leoni, in via Nave, la coda si snoda già per quasi tutto l'isolato e continuano ad arrivare persone. abr/vbo/r