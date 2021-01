BOLOGNA (ITALPRESS) – “Ci aspetteremmo di diventare zona gialla perchè l’Rt è sceso, il numero dei ricoverati in terapia intensiva e nei reparti è sceso e quindi si potrebbe prospettare, ma non siamo noi ad autoindicare la colorazione. Speriamo di poter essere già da domenica zona gialla, ma dobbiamo aspettare la riunione del venerdì del Cts”. Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine della conferenza stampa sul calendario degli eventi sportivi 2021. “Certo le cose sono andate molto meglio negli ultimi venti giorni, ma bisogna stare attenti”, spiega anticipando che “oggi i dati sono in risalita”. “Ci auguriamo di essere zona gialla e permettere che bar e ristoranti riaprano”, conclude Bonaccini.

