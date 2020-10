“Oggi siamo una delle Regioni con un’incidenza percentuale di positivi che è tra le più basse in Italia”. Lo ha detto presidente della Regione Emilia-Romagna in un incontro a Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) con il Ministro della Salute, Roberto Speranza. “Da lunedì, con l’accordo che l’assessore Donini ha fatto con tutte le associazioni dei farmacisti, inizieranno in tutta l’Emilia-Romagna test sierologici gratuiti per tutti gli studenti e tutti i loro familiari. Noi cerchiamo di tracciare il più possibile, di intervenire per isolare i positivi e, di concerto col Governo, decidere misure che siano quelle che ci aiutino a ridurre la curva del contagio, pronti a prendere decisioni anche più severe nel caso la situazione dovesse peggiorare. Cerchiamo di non farla peggiorare”.

