BOLOGNA (ITALPRESS) – “La situazione è preoccupante perchè la terza ondata in tutta Europa c’è, in alcuni Paesi c’è già, qui la stiamo sfiorando”. Così Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, intervenendo a ‘L’aria che tirà su La7. In Emilia-Romagna “è tornata a salire la curva dei contagi. Questa mattina – annuncia – in un Comune di poche migliaia di abitanti dell’Appennino bolognese il sindaco ha chiuso le scuole con un’ordinanza, altri del Circondario imolese lo stanno valutando. Bisogna essere capaci di intervenire rapidamente laddove aumentano i contagi”. “Stanno tornando ad aumentare i ricoveri, ma siamo ben al di sotto le soglie di allarme dal punto di vista dei ricoveri sia in terapia intensiva che nei reparti. Bisogna essere sempre pronti a fare tutto quello che serve perchè non siamo ancora usciti dalla pandemia”, conclude.

