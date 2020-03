Coronavirus: AnciSicilia “Reddito sussistenza a famiglie in difficoltà”

"L'emergenza sanitaria ha fatto aumentare in maniera esponenziale i livelli di disoccupazione e determinato la crisi di un numero considerevole di aziende, che, in molti casi, si sono viste costrette a licenziare i propri dipendenti. Per offrire un sostegno economico concreto alle famiglie chiediamo al Governo nazionale una nuova articolazione e rimodulazione del reddito di cittadinanza con uno stanziamento di risorse temporanee e di emergenza". Cosi' il presidente di AnciSicilia, Leoluca Orlando. abr/mrv/red