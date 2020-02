BOLOGNA (ITALPRESS) – Primo caso di coronavirus in Liguria. Si tratta di una donna risultata positiva al test mentre si trovava ad Alassio, nel savonese. La donna, di 70 anni, e’ stata ricoverata al reparto di malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova diretto da Matteo Bassetti, presidente della SITA. E’ in buone condizioni. “Stiamo effettuando il secondo test nei nostri laboratori, dopodiche’ ci sara’ un ulteriore test presto l’istituto Spallanzani che togliera’ ogni dubbio”, ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. La donna era in un albergo di Alassio e fa parte di una comitiva di undici persone sottoposte a isolamento. “Occorre ricostruire la catena epidemiologica. La signora ha ricevuto cure al pronto soccorso di Albenga prima che fosse sottoposta a sorveglianza attiva. Il personale e’ stato posto in isolamento. Il sindaco di Alassio sta firmando un’ordinanza interdittiva per quell’albergo perche’ nessuno entri e nessuno esca. Coloro che si trovano in quell’albergo saranno messi in isolamento cosi’ come coloro che hanno soggiornato li’ negli ultimi giorni”, ha spiegato Toti.

(ITALPRESS).