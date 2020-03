Il Gruppo di coordinamento per le emergenze sanitarie di San Marino ha reso noto l’aggiornamento dei dati sull’infezione da nuovo coronavirus COVID-19. Ad oggi sono 98 i casi positivi, di cui 63 ricoverati all’Ospedale di San Marino (11 in Rianimazione con sintomatologia severa – tutti di sesso maschile -, 52 nelle degenze di isolamento predisposte con sintomi moderati – 31 maschi e 21 femmine -) e 35 sul territorio e a domicilio; 7 decessi; 4 guariti; 239 quarantene domiciliari sui contatti stretti compresa la rete familiare, amicale e personale sanitario (217 laici, 18 sanitari, 4 Forze dell’Ordine); 230 quarantene terminate. Totale quarantene attivate: 469

Il Gruppo per l’emergenza, anche a nome del Segretario di Stato alla Sanità, intende esprimere “vicinanza e sentimenti di vivo cordoglio ai familiari, ai parenti e agli amici delle due concittadine, di 60 e 95 anni, che sono venute a mancare nella giornata di ieri e stamattina”.

Sul sito dell’ISS (www.iss.sm), nella sezione dedicata al coronavirus, sono presenti le disposizioni per la consegna a domicilio di generi alimentari da parte degli esercenti che risulteranno autorizzati.

