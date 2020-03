Coronavirus, a Genova la prima nave-ospedale

A Genova e' stata consegnata alla Regione Liguria la nave ospedale Gnv Splendid, messa a disposizione dal gruppo Msc, che, prima in Italia, ospitera' a bordo malati di coronavirus in terapia di media intensita' e pazienti in quarantena dimessi dagli ospedali. abr/mrv/red