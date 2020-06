TORINO (ITALPRESS) – Cala di 96 unità il numero degli attualmente positivi in Piemonte, che passano da 3.962 a 3.866. Sono invece 30.869, 14 in più di ieri, le persone finora risultate positive al Covid-19 durante la pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono 36, 2 in meno rispetto a ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 633, 26 in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.197. I tamponi diagnostici finora processati sono 344.924, di cui 190.950 risultati negativi.

(ITALPRESS).