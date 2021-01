ROMA (ITALPRESS) – Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 8.562 nuovi casi di coronavirus contro gli 11.629 di ieri. I tamponi effettuati sono 143.116, mentre ieri erano 216.211. E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute.

Secondo il bollettino, i decessi sono 420 (ieri erano 299) mentre i guariti sono 15.787 e gli attuali positivi sono 491.630, con una riduzione di 7.648 unità.

Cresce il rapporto tamponi/positivi che oggi si attesta al 5,98%.

Aumentano rispetto a ieri i pazienti ricoverati, che oggi sono 21.424, ovvero 115 in più. Nelle terapie intensive ci sono 2.421 pazienti, con un incremento complessivo di 21 unità nelle ultime 24 ore e con 150 nuovi ingressi oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 467.785.

Per quanto riguarda la diffusione del contagio nelle regioni, il maggiore incremento di casi si registra in Lombardia (1.484). Seguono Emilia-Romagna con 1.164 casi e Sicilia con 885.

