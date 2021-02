ROMA (ITALPRESS) – In crescita i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono 10.386 i nuovi contagiati, in significativo aumento rispetto ai 7.351 di ieri, a fronte di 274.019 tamponi processati. Numero che determina l’indice di positività al 3,7% (in calo rispetto a ieri). In forte aumento i decessi, a quota 336 rispetto ai 258 di ieri. Secondo i dati del Ministero della Salute i guariti sono 14.444, mentre si registra un nuovo calo degli attualmente positivi di 4.412 unità portando al numero totale di 393.686. I ricoverati nei reparti ordinari sono 18.463 (-52), i ricoverati nelle terapie intensive 2.074 (-15) con 154 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono attualmente 373.149 persone. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia è quella dove si registrano più casi nelle ultime 24 ore, 1.696, a seguire Campania (1.135) ed Emilia-Romagna (968).

