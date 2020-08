ROMA (ITALPRESS) – Ricresce la curva dei contagi in Italia. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono 190, numero che porta a 248.419 i contagiati dall’inizio della pandemia. Sono 5 invece i deceduti. A riportarlo il consueto bollettino del Ministero della Salute. Le regioni con il maggiore numero di contagi sono la Lombardia (44), l’Emilia Romagna (42) e il Veneto (20). Gli attualmente positivi sono 12.482 in lievissimo aumento di 8. In crescita invece i ricoverati con sintomi (+27) portando il numero a 761; di questi 41 (come ieri) si trovano in cura nelle terapie intensive. In flessione il numero di coloro che invece si trovano in isolamento domiciliare: 11.680, 19 in meno di ieri. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 200.766, con un incremento di 177. Per quanto riguarda il numero di tamponi processati sono stati 43.788. Solo tre le regioni senza contagi: Valle d’ Aosta, Molise e Basilicata.

