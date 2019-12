COREPLA, NUOVA CAMPAGNA CON DIEGO ABATANTUONO

È partita la campagna “usa e ricicla” ideata da Corepla, il Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. L’importante messaggio che Corepla vuole trasmettere è quello di ripensare l’usa e getta come ‘usa e ricicla’, per un’economia circolare. La campagna, firmata da Isobar e pianificata da Vizeum su Facebook, Instagram e YouTube e nei cinema di tutta Italia, ha come protagonista Diego Abatantuono: si tratta di un cortometraggio cinematografico di quasi 3 minuti intitolato “La cena delle feste”, con l’attore che ironicamente parla di plastica con i familiari seduti a tavola. Il dibattito mette in discussione il comportamento anti-ecologico che spesso adottiamo nei confronti degli oggetti di consumo, buttandoli prima che abbiano terminato le loro potenzialità. E questo diventa possibile facendo la raccolta differenziata, un gesto semplice che, se entra a far parte della quotidianità di ognuno di noi, può fare dell’economia circolare una realtà.

