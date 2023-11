ROMA (ITALPRESS) – I social network sono ormai una fonte imprescindibile di informazione, soprattutto per i giovanissimi: Instagram e TikTok, infatti, sono oggi dei canali privilegiati, ma anche il luogo dove regna la confusione e si diffondono le fake news, soprattutto attorno a temi importanti come quello del riciclo degli imballaggi in plastica. Negli ultimi 25 anni, Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, si è impegnato per una gestione sempre più sostenibile ed efficiente degli imballaggi facendo dell’Italia un modello di assoluta eccellenza. Ora è giunto il momento di dare ulteriore impulso, puntando sugli strumenti digitali per generare nuove forme di apprendimento e diffusione della cultura circolare. Nasce così l’idea di Corepla e di Skuola.net di siglare una partnership per sensibilizzare i più giovani sulle buone pratiche da intraprendere affinchè gli imballaggi in plastica siano correttamente recuperati e trasformati in nuove risorse. Il tutto realizzato attraverso forme narrative inedite e autorevoli, distribuite sui social e sul portale che è leader per audience sul segmento studenti con oltre 6 milioni di utenti unici ogni mese.

La principale novità di questa iniziativa di edutainment sarà una rubrica, circoscritta al web, in tre pillole, che punta a informare, educare e incuriosire i ragazzi e le ragazze sui temi del riciclo e dell’economia circolare sul profilo TikTok di Skuola.net. Corepla sceglie di tornare sulla piattaforma editoriale più seguita dai ragazzi, al fianco di Nikolais, influencer e volto noto al pubblico di Skuola.net realizzando per l’occasione una mini serie in tre episodi. Gli episodi successivi saranno disponibili a seguire l’1 e l’11 dicembre. Attraverso brevi video, utili per offrire contenuti didattici attraverso formule di intrattenimento, e accattivanti infografiche, Corepla e Skuola.net mirano a educare sul tema del riciclo e del riutilizzo della plastica da imballaggio, evidenziando i vantaggi che queste pratiche comportano per l’ambiente e stigmatizzando gli svantaggi che derivano dalla mancata pratica. L’operazione si completa, infine, con la pubblicazione sul sito di Skuola.net e relativi profili social di contenuti e articoli di approfondimento che declinano notizie e informazioni, con l’ausilio di immagini, infografiche e con un linguaggio rivolto agli utenti più giovani.

