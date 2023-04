“Il Centro operativo Sicurezza cibernetica della Polizia postale ‘Sicilia orientale’ ha svolto e continua a svolgere un encomiabile lavoro nel contrasto ad alcuni fenomeni sempre più diffusi in rete, quali il cyberbullismo, il revenge porn, il web scraping”. Lo sottolinea il presidente del Corecom Sicilia Andrea Peria Giaconia in occasione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. “Nel 2022 la Polizia Postale di Catania è stata chiamata a far fronte a continue e sempre più evolute sfide investigative – afferma Peria Giaconia – dal sextortion, un ricatto online che utilizza materiale esplicito e che sempre più coinvolge i minori, al cyberbullismo, violenza psicologica perpetrata tramite i social, fino al web scraping, una tecnica informatica di estrazione di dati e informazioni dalla rete. Tutti argomenti, questi, sui quali il Corecom è costantemente in prima linea, puntando l’attenzione sull’uso corretto e responsabile dei nuovi mezzi di comunicazione, con particolare attenzione ai minori e alla tutela della reputazione sul web”. Il presidente del Corecom Sicilia inoltre sottolinea “il costante impegno della polizia postale per sensibilizzare i ragazzi e le famiglie attraverso la scuola, grazie all’iniziativa partita negli istituti superiori di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa finalizzata alla prevenzione di comportamenti antisociali espressi tramite l’utilizzo della realtà virtuale”. (ITALPRESS).

foto ufficio stampa Corecom