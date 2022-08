ROMA (ITALPRESS) – Udinese e Cagliari sono le prime squadre a staccare il pass per i sedicesimi di Coppa Italia.

La formazione friulana allenata dal nuovo tecnico Sottil batte la FeralpiSalò 2-1 nei trentaduesimi e adesso aspetta la vincente tra Monza e Frosinone. Senza Udogie, accostato al Tottenham, la squadra bianconera è già in vantaggio dopo 12′. Merito di Success che si incunea in area e subisce il fallo da rigore di Pilati. Dagli undici metri si presenta Deulofeu che non sbaglia. Al 64′ c’è il 2-0: sugli sviluppi di una rapida ripartenza dei friulani in superiorità numerica, Success batte Pizzignacco. Tre minuti dopo la Feralpi colpisce: Salines pesca in profondità Siligardi che col mancino fulmina Silvestri, autore di una parata decisiva nel finale su Cernigoi.

Il Cagliari batte 3-2 il Perugia grazie alle reti di Giorgio Altare, Gianluca Lapadula e Nicolas Viola. Grande avvio di partita da parte dei rossoblù che al 2′ trovano la rete del vantaggio con un colpo di testa di Altare sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Pereiro. Al 32′ gli umbri agguantano il pareggio con il gol dell’ex Melchiorri su assist di Kouan. Nella ripresa il Perugia completa la sua rimonta con la marcatura del neo-entrato Di Serio, ben innescato da Melchiorri, ma dieci minuti dal termine Lapadula fa 2-2 su rigore. All’89’ Viola pennella una splendida punizione dal limite e regala il successo ai sardi. La squadra di Liverani al prossimo turno affronterà la vincente del match tra Bologna e Cosenza.

