ROMA (ITALPRESS) – Debutto da favola, d’oro e d’argento. Inizio di stagione straordinario per la spada femminile azzurra in Coppa del Mondo: a Fujairah, nella tappa d’apertura del nuovo quadriennio olimpico, è doppietta italiana nella gara individuale con il trionfo di Sara Kowalczyk e il secondo posto di Giulia Rizzi. L’epilogo con l’abbraccio tra le due spadiste italiane, dopo il derby di finale chiuso con il punteggio di 15-10 per la 23enne casertana dell’Esercito sull’olimpionica friulana delle Fiamme Oro, mette il punto esclamativo su un sabato magico per le donne d’Italia della spada. Suona l’Inno di Mameli negli Emirati Arabi dove altre tre azzurre hanno chiuso tra le “top 16” con l’11° posto di Federica Isola, il 12° di Alessandra Bozza e il 15° di Lucrezia Paulis. E’ la prima volta sul podio in Coppa del Mondo, e sul gradino più alto, per Sara Kowalczyk. La vicecampionessa d’Europa Under 23 di un anno fa ha disputato una gara strepitosa, un’autentica prova di forza, sancita dal successo nell’ultimo atto su Giulia Rizzi, unica campionessa olimpica del quartetto delle spadiste d’oro di Parigi 2024 in pedana a Fujairah, a sua volta protagonista di una prova di classe e concretezza che le è valsa la sua settima medaglia in carriera tra circuito di Coppa e Grand Prix. In avvio di giornata Rizzi ha superato 8-7 l’ungherese Toth mentre Kowalczyk si è imposta 15-10 sulla polacca Brych. In seguito la friulana delle Fiamme Oro, ancora di una sola preziosissima stoccata, ha battuto l’ucraina Bezhura 10-9, e parallelamente la spadista di Caserta tesserata per l’Esercito ha sconfitto 15-11 la statunitense Husisian. Il pass per le “top 8” è arrivato con i successi di Rizzi per 15-10 sulla francese Louise Marie e di Kowalczyk con il risultato di 15-9 sulla svizzera Brunner. Le due azzurre hanno comandato e gestito benissimo anche gli assalti per l’ingresso in “zona medaglie”: Giulia Rizzi ha battuto 15-12 la francese Sersat mentre Sara Kowalczyk ha acquisito la certezza della sua prima medaglia in Coppa imponendosi 15-13 sull’ungherese Muhari. La doppia e splendida cavalcata azzurra ha vissuto l’ultima grande gioia in semifinale: prima con il 13-7 di Rizzi sulla francese Remi e poi con il successo per 15-12 di Kowalczyk contro l’estone Embrich, verdetti che hanno decretato il derby italiano per il gradino più alto del podio. Nella finale tutta azzurra, Sara ha preso subito il comando del punteggio, gestendo bene il vantaggio e chiudendo sul 15-10 l’assalto che le ha consegnato la prima

storica vittoria in Coppa del Mondo, lasciando a Giulia un

comunque preziosissimo argento. Detto delle buone prestazioni

offerte anche da Federica Isola (11^), Alessandra Bozza (12^) e

Lucrezia Paulis (15^), tra le altre italiane hanno chiuso 29^

Carola Maccagno, 38^ Nicol Foietta, 59^ Alice Clerici, 62^ Gaia

Traditi, 67^ Beatrice Cagnin, 90^ Anita Corradino e 112^ Gaia

Caforio. La tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Fujairah si chiuderà domani con la prova a squadre in cui l’Italia del CT Dario Chiadò si schiererà con Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi.

– Foto Bizzi/Federscherma –

(ITALPRESS).

