Coppa del Mondo spada, a Budapest sei azzurri qualificati nel tabellone principale

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Sono sei gli azzurri qualificati al tabellone principale del Grand Prix di spada a Budapest, che andrà in scena domani.

Era già ammesso per diritto di ranking Davide Di Veroli. Una perfetta fase a gironi, con sei vittorie in altrettanti incontri, ha permesso a Simone Mencarelli di staccare il pass al primo step. I successi nei match del tabellone principale hanno permesso di centrare l’accesso alla giornata clou anche a Matteo Galassi, Giacomo Paolini, Gianpaolo Buzzacchino e al rientrante Andrea Santarelli.

Stop nell’ultimo turno di incontri per Filippo Armaleo e Luca Diliberto. Si è fermata nel tabellone da 128 la prova di Enrico Piatti, doppia beffa per lui che nonostante l’en plein di vittorie ai gironi non era rientrato tra i migliori 16, mentre sono stati eliminati nel primo turno preliminare Valerio Cuomo, Gabriele Cimini e Giulio Gaetani.

Domani la terza e ultima giornata del Grand Prix di spada a Budapest. Nel complesso in pedana 17 atleti azzurri: 11 nella prova femminile e sei in quella maschile. Inizio fissato per le ore 9, fasi finali alle 18.

