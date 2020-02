È stata presentata, a Palazzo regionale la Coppa del Mondo di sci alpino femminile della Valle d’Aosta, in programma a La Thuile sabato 29 febbraio (SuperGigante) e domenica 1 marzo (Combinata Alpina).

La Thuile è pronta per il grande ritorno del Circo bianco femminile che mancava da quattro anni. In una stagione nella quale la Valle d’Aosta ha già ospitato la Coppa del Mondo di Snowbord cross a Cervinia e che a marzo ospiterà a Cogne i Campionato del Mondo Master di Sci nordico, adesso è l’ora della disciplina più importante degli sport invernali: lo Sci alpino.

Sono due le gare del circuito femminile previste: a La Thuile, sulla pista intitolata a Franco Berthod, sabato 29 febbraio spazio al SuperGigante, prova secca che non prevede prove o allenamenti ufficiali; domenica 1° marzo sarà, invece, il giorno della Combinata alpina: due manche, una di SuperG e una di Slalom.