ROMA (ITALPRESS) – Sarà l’Olanda l’avversaria dell’Italia nei quarti delle Davis Cup Finals, in programma dal 21 al 26 novembre al Palacio de Deportes Josè Maria Martin Carpena di Malaga, in Spagna. Lo ha decretato il sorteggio appena effettuato a Londra. L’Olanda ha chiuso in testa il Gruppo D, disputato la scorsa settimana a Spalato, precedendo la Finlandia.

Questo il tabellone completo dei quarti:

Canada-Finlandia

Repubblica Ceca-Australia

Italia-Olanda

Serbia-Gran Bretagna.

