CHARLOTTE (USA) (ITALPRESS) – Uruguay terzo in Copa America dopo il successo ai calci di rigori sul Canada al Bank of America Stadium di Charlotte, in Carolina del Nord. 4-3 il risultato finale dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sul 2-2.

La Celeste di Marcelo Bielsa passano in vantaggio all’8′ con Bentancur, ma subisce la rimonta dei canadesi, a segno con Konè al 22′ e al 35′ della ripresa con David. Sembra fatta e invece in pieno recupero Suarez firma il 2-2. Dal dischetto gli errori decisivi di Kone e Davies per il definitivo 4-3 dei sudamericani. Nella notte italiana la finalissima per il titolo a Miami

tra Argentina e Colombia.

