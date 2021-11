GLASGOW (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “La Commissione europea destinerà un miliardo di euro all’Impegno globale per le foreste. Di questi, 250 milioni andranno al Bacino del Congo”. Ad annunciarlo, durante la Cop26 A Glasgow, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

La presidente ha anche assicurato l’impegno della Ue a ridurre le emissioni di metano, sottolineando come l’Unione Europea e oltre 80 Paesi del mondo abbiano aderito all’iniziativa per la riduzione delle emissioni di metano del 30% entro il 2030. Per Von der Leyen, centrare l’obiettivo di “ridurre il gas serra di un terzo rallenterà il cambiamento climatico”. “Tagliare le emissioni di metano – ha osservato – è l’obiettivo più a portata di mano”.