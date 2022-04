CAGLIARI (ITALPRESS) – Riprendono domani alle ore 10 le attività della commissioni del Consiglio regionale. La prima riunione riguarda la commissione Sanità, presieduta da Antonio Mario Mundula (Fdi), e all’ordine del giorno una serie di pareri: P/157 – piano regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari; P/161 – Indicazioni operative per l’attuazione delle disposizioni relativi a diritti e pari opportunità; P/163 – Programmazione del fondo risorse statali per le politiche relative a diritti e pari opportunità (circa 794.000 euro); P/165 – Interventi a favore delle famiglie per il supporto alla scelta della genitorialità e per l’acquisto, tramite voucher, di servizi socio-educativi per la prima infanzia (zero-tre anni); P/196 – Istituzione del titolo di “Associazione sportiva storica della Sardegna”. Per l’illustrazione della proposta di Piano regionale dei servizi alla persona (Doc 33/XVI) è in programma inoltre l’audizione dell’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu. All’attenzione della commissione inoltre due richieste di convocazione straordinaria per discutere le problematiche relative alla stabilità occupazionale e sulla situazione dei servizi di emergenza e urgenza. In calendario anche l’esame del Testo unificato sui disturbi dello spettro autistico, nel caso sia pervenuto il parere della commissione Bilancio. Per giovedì alle 10.30 è poi fissata la riunione della commissione Governo del territorio, presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia), nel quadro delle attività istruttorie collegate alla Proposta di legge n.258 – “Tutela dell’avifauna della Sardegna dai fenomeni di elettrocuzione e collisione causati dalle linee elettriche e dagli impianti eolici”. Sull’argomento saranno sentite le associazioni ambientalistiche e naturalistiche (Lipu, Enpa, Ispra, Italia Nostra, Wwf, Gruppo di intervento giuridico e Legambiente), gli esperti dell’Università di Sassari, i rappresentanti di Enel e Terna, l’assessore della Difesa dell’Ambiente Gianni Lampis, il commissario straordinario di Forestas, ed il direttore generale del Corpo di vigilanza ambientale.

I lavori proseguiranno nel pomeriggio alle 18.00 con l’audizione del commissario straordinario e del direttore generale di Area sul Dl n.221 – “Nuove norme in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”, testo-base al quale sono collegate le Proposte di legge n.222 e 315 sulla stessa materia. All’ordine del giorno anche la Proposta di legge n.242 – “Norme sull’utilizzo della spiagge libere e degli stabilimenti balneari oggetto di concessione demaniale”.

(ITALPRESS).

