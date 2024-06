ROMA (ITALPRESS) – E’ stata firmata la convenzione tra SIAE ed USPI (Unione Stampa Periodica Italiana) che permetterà agli editori associati USPI di poter fruire del repertorio delle Arti Figurative amministrato da SIAE a condizioni agevolate.

Per gli Associati USPI che siano in regola con le quote associative e che abbiano formulato preventiva e corretta richiesta di autorizzazione per la riproduzione di opere del repertorio, la SIAE si impegna a praticare uno sconto del 10% sulle tariffe del suo Compendio delle norme e dei compensi per la riproduzione delle opere delle arti figurative. Lo rende noto la Siae.

“L’accordo con USPI – afferma Matteo Fedeli, direttore generale SIAE – ribadisce che SIAE sta da tempo lavorando affinchè si riesca a rispettare il diritto d’autore, suo principio inderogabile e fondativo, e al tempo stesso ad assicurare ai periodici la possibilità di portare avanti le proprie attività editoriali e commerciali ad un costo ridotto”.

“Ferma restando – aggiunge Fedeli – la nostra recente proposta, da presentare al consiglio di gestione SIAE, di garantire quattro immagini gratuite nel caso di articoli di cronaca. Il nuovo corso SIAE si dimostra quindi attento alle esigenze della stampa, ma sempre nell’ottica di valorizzare e tutelare il lavoro dei suoi autori”.

Per Francesco Saverio Vetere, segretario generale USPI, “è stato importante aprire un dialogo costruttivo tra editori e SIAE, in un momento nel quale è evidente la mancanza di comprensione delle esigenze reciproche, dovuta più che altro a equivoci risolvibili con la buona volontà dimostrata dalle parti nella stipula della Convenzione. Per questo l’USPI – aggiunge – esprime vivo apprezzamento per l’apertura di SIAE nei confronti del settore che la nostra Associazione rappresenta”.

– Foto: Ufficio stampa Siae –

(ITALPRESS).