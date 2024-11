ROMA (ITALPRESS) – “Da anni il Comitato, tra le varie sfide, ha

deciso di declinare sempre più due concetti, quello di sport e

quello di cultura, perchè lo sport è cultura. In tal senso, quale

luogo se non l’università? Negli anni abbiamo ampliato la platea

di atenei convenzionati col Cip, arrivando a 23″. Così il

segretario generale del Cip, Juri Stara, nel corso della

presentazione della convenzione quadro tra il Comitato Italiano

Paralimpico e l’Università Roma Tor Vergata. Un accordo che

intende promuovere e sviluppare un’azione coordinata con diverse

finalità, tra cui orientare e avviare all’attività sportiva le

persone con disabilità che afferiscono all’Università e

sperimentare percorsi di collaborazione e iniziative che vedano

coinvolte le persone con disabilità attraverso l’uso delle

strutture messe a disposizione dall’Università. “Una delle

evoluzioni che il Comitato ha cercato di cavalcare è quello di

spostare la narrazione da una dimensione limitata esclusivamente a persone disabili, andando a parlare alla persona, a prescindere

dalla disabilità o meno – ha aggiunto Stara -. Noi ci rendiamo

conto ogni giorno che tutto ciò che facciamo non è sufficiente,

dietro l’angolo c’è sempre una persona, una famiglia che non

conosce il Comitato e le opportunità di fare attività sportiva per il proprio figlio o figlia disabile. L’università deve diventare un hub di conoscenza sulla formazione attraverso tutti gli studenti”.

“Questa convenzione è un passo importante verso l’inclusione e la promozione dello sport per tutti. Il Comitato ha dimostrato un forte impegno per promuovere le pari opportunità, per noi un elemento fondamentale per poter sviluppare iniziative congiunte”, ha spiegato il rettore Nathan Levialdi Ghiron, parlando della creazione “non solo di iniziative sportive, ma anche di percorsi di ricerca. L’auspicio è che collaborazioni di questo tipo siano non solo in grado di attrarre atleti paralimpici, ma anche di incoraggiare gli studenti con disabilità alla pratica di attività sportive”.

– Foto Ufficio Stampa Cip –

(ITALPRESS).

