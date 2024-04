TRIESTE (ITALPRESS) – Portare a Trieste una nutrita delegazione del Governo e del Parlamento somalo, riunendola con i rappresentanti istituzionali e universitari del Friuli Venezia Giulia per discutere su progetti sinergici di sviluppo territoriale, rappresenta un fattore di particolare importanza e strategicità per il legame tra Friuli Venezia Giulia e Somalia.

Gli eventi promossi in queste settimane dalla Comunità somala di Trieste confermano quanto la legge regionale sul Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione stia dando risultati concreti: questa norma, infatti, favorisce l’interesse nell’accogliere iniziative che offrano potenzialità di sviluppo ai territori tramite partnership internazionali. E’ la sintesi del pensiero espresso dall’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti all’apertura del convegno “Somalia: dalla ricerca del passato alla prospettiva di futuro”, in corso oggi nella Sala maggiore della Camera di Commercio Venezia Giulia a Trieste. La giornata di approfondimento è organizzata dall’associazione culturale italo-somala Sagal, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto collaborativo con le istituzioni italiane e, in particolare, del Friuli Venezia Giulia.

L’assessore ha indicato l’opportunità di dare seguito agli argomenti in agenda nel convegno odierno, al fine di rendere sempre più stretto l’accordo di collaborazione con la Somalia.

Non soltanto per il legame storico tra i due Paesi e per il filo che unisce Trieste e Mogadiscio come città portuali e crocevia di popoli, ma anche per la possibilità di sfruttare esperienze comuni per crescere insieme. Uno scambio che, secondo il rappresentante della Giunta regionale, può andare oltre la sfera economica e commerciale abbracciando anche quella culturale, come testimonia la mostra fotografica sull’evoluzione storico-urbanistica di Mogadiscio che verrà inaugurata domani pomeriggio in Porto Vecchio. A tal proposito, l’assessore ha inoltre rilevato come le immagini in esposizione mettano in luce ulteriori punti di contatto con il Paese centrafricano e come il Friuli Venezia Giulia possa attuare un’opera di sensibilizzazione per la conservazione degli edifici storici e del patrimonio culturale della Somalia.

Il seminario è stato aperto dal presidente della Comunità somala di Trieste e prosegue con due panel, uno dedicato all’urbanizzazione nella storia culturale di Mogadiscio e uno sulle problematiche urbane legate all’economia di sviluppo in Somalia. Seguirà nel pomeriggio una tavola rotonda dal titolo “Mogadiscio: vantaggi della struttura urbanistica e opportunità economiche sono le sfide chiave attuali”, alla quale parteciperanno anche gli assessori regionali alle Autonomie locali e al Lavoro.

