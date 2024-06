BOLOGNA (ITALPRESS) – Nel 2023 ammonta a quasi 1,6 milioni di euro la somma restituita ai cittadini dell’Emilia-Romagna grazie all’intervento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom), organo che ha nella soluzione delle controversie tra i cittadini e gli operatori delle telecomunicazioni uno dei principali ambiti di attività. A mettere in evidenza il dato nel corso della presentazione della relazione sull’attività del Corecom dell’Emilia-Romagna per il 2023 in Commissione per la parità e per i diritti delle persone, presieduta da Federico Amico, è il vicepresidente del Corecom Giorgio Tonelli: “Sono 5.119 i procedimenti di conciliazione conclusi nel 2023 che hanno portato alla restituzione ai cittadini di quasi 1,6 milioni. Si tratta di un servizio di mediazione – spiega Tonelli – che può essere anche attivato via web, attraverso la piattaforma ConciliaWeb, anche se resta attiva l’opzione dello sportello fisico, a partire da quello di viale Aldo Moro 44 a Bologna. Riguardo a questo servizio, nel 2023 è aumentato il numero degli sportelli sui territori della regione, ormai presenti in quasi tutte le province: si tratta degli sportelli nelle sedi dei Comuni di Sant’Agata Bolognese, Monterenzio, Cesena e nelle sedi dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, delle Province di Piacenza, Reggio Emilia e Ravenna”.

Il Corecom – prosegue il vicepresidente – ha funzioni di controllo sul sistema regionale della comunicazione, con la vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva locale (compresa la pubblicazione e diffusione dei sondaggi) e sulla verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali (par condicio). “Nel 2023 sono state monitorate le emittenti locali per un totale di circa 26mila ore”, sottolinea Tonelli. Sul tema della digitalizzazione delle frequenze, il vicepresidente del Corecom puntualizza: “In seguito al processo di liberazione delle frequenze della banda 700 megahertz, collegata al 5G, e al cambiamento della codifica di trasmissione in standard Mpeg4, attuato nella nostra regione nel marzo 2022, il Corecom, nel 2023, ha programmato in collaborazione con Lepida un’intensa attività di informazione e comunicazione rivolta ai territori, attivando anche un sito dedicato tvdigitaler.it. Sono in programma iniziative anche sullo switch off di settembre sul nuovo digitale T2”. Altro ambito nel quale il Corecom ha rivolto attenzione e attività è quello della tutela dei minori e dell’educazione ai media. “Sono 144 – spiega Giorgio Tonelli – i laboratori attivati nel 2023 nelle scuole medie della regione, progetti di formazione collegati al tema dell’educazione ai media”.

Il vicepresidente Tonelli, infine, annuncia che in autunno il Corecom organizzarà due convegni dedicati rispettivamente al maestro Alberto Manzi (e sulla media education), a 100 anni dalla nascita, e allo scienziato Guglielmo Marconi, a 150 anni dalla nascita e a 100 anni dall’invenzione della radio. La consigliera Roberta Mori (Pd) apre gli interventi dei consiglieri affrontando il tema delle pari opportunità: “Giudico con favore il lavoro del Corecom, a partire dall’educazione ai media, così come l’attività di monitoraggio sulle trasmissioni televisive, riguardo alle quali, specie in periodo elettorale, invito a porre sempre più attenzione alla parità di genere”. Incentrato sulla questione delle conciliazioni l’intervento della consigliera Mirella Dalfiume (Pd): “La mediazione è uno strumento importante a disposizione del cittadino. Anche io, anni fa, mi sono rivolta al Corecom per un problema con una compagnia di telecomunicazione e ho toccato con mano l’efficacia dello strumento della conciliazione”. Nadia Rossi (Pd) richiama l’importanza della diffusione sul territorio degli sportelli del Corecom: “Serve fare conoscere ai cittadini i servizi di cui possono fruire, dato che le potenzialità dell’attività del Corecom sono davvero rilevanti. E per questo è necessario coinvolgere maggiormente i comuni”. Le cariche del Corecom sono state rinnovate dall’Assemblea legislativa lo scorso settembre: alla guida dell’organo, oltre al vicepresidente Tonelli, il presidente Giancarlo Mazzuca e la consigliera Carlotta Marù.

