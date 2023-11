Controlli per Halloween, sequestrati 12 mila prodotti nel bolognese

BOLOGNA (ITALPRESS) - La Guardia di Finanza Bologna ha sequestrato 12.521 articoli da considerare potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Sotto il coordinamento del Comando Provinciale felsineo gli uomini del 1° Nucleo Operativo Metropolitano hanno individuato a Rioveggio (Bologna) un emporio che esponeva sugli scaffali beni molto venduti ad Halloween: gadget, bigiotteria ed accessori che, pur privi dei requisiti informativi minimi obbligatori ai sensi del Codice del Consumo, erano pronti ad essere venduti. Le Fiamme Gialle hanno pertanto sequestrato 12521 articoli da considerare potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori in quanto mancanti dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 205/2006. Il titolare dell’esercizio, un uomo di origine cinese, è stato segnalato alla Camerai di Commercio di Bologna per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative. pc/gtr