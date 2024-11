ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Roma Eur, in collaborazione con le altre Compagnie del Gruppo Roma, del Nucleo Cinofili di Santa Maria Galeria e di un elicottero del Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, hanno effettuato un ampio servizio coordinato di controllo del territorio nei quartieri dell’Eur e Corviale, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della microcriminalità e degrado urbano, in linea con l’azione voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri della Stazione Eur hanno fermato due donne italiane di 20 e 22 anni, all’esterno di un locale del posto, frequentato da giovani, trovate in possesso di un tris di droghe – tra chetamina, ecstasy e hashish – e 845 euro in contanti. Entrambe sono state denunciate alla Procura poichè gravemente indiziate, in concorso tra loro, di detenzione di sostanze stupefacenti. In distinte operazioni, invece, sono state denunciate altre due persone, un cittadino salvadoregno di 19 anni per essere stato trovato alla guida di uno scooter in possesso di un casco rubato, mentre, una donna di appena 18 anni originaria della Spagna, è stata denunciata per aver declinato generalità false al controllo dei Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Roma Cecchignola hanno invece arrestato un uomo che, sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato senza giustificazione al di fuori della propria abitazione. L’uomo, 34enne di Roma, è stato arrestato in quanto gravemente indiziato di evasione.

Un 43enne è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione Roma Trullo perchè trovato in possesso di due paia di scarpe del suo vicino di casa. Altre 5 persone sono state multate e segnalate alla Prefettura, perchè trovate in possesso di modiche quantità di marijuana, destinate all’uso personale.

I Carabinieri hanno anche eseguito una serie di posti di controllo alla circolazione stradale sanzionando 6 persone per violazioni al Codice della Strada.

Complessivamente nel corso delle attività di controllo, i Carabinieri hanno identificato 228 persone e controllato 136 veicoli.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).

