PALERMO (ITALPRESS) – Sanzioni per 9 mila euro da parte della polizia nell’ambito dei controlli anticovid nelle zone nevralgiche della “movida” a Palermo.

A Ballarò, un minimarket etnico, gestito da una cittadina sub sahariana, è risultato completamente abusivo, poichè privo di Scia Sanitaria e Comunale: è scattato il sequestro amministrativo e la sanzione, complessiva, di 6 mila euro, circa.

Al titolare di un pub di piazza Rivoluzione sono state contestate carenze igienico sanitarie e la mancanza delle schede operative, violazioni punite con sanzioni di 2 mila euro. Per il titolare, anche la sanzione di 400 euro relativa alla violazione delle misure di distanzaimento, per cui è scattato anche il sequestro dell’attività commerciale per un giorno.

Al titolare di una panineria, in zona Oreto, è stato intimato il ripristino di alcune carenze strutturali; elevate anche due sanzioni di 400 euro, cadauno, ad altrettanti passanti, sorpresi su strada privi di mascherina.

Complessivamente, sono state identificate 40 persone e controllati, oltre a quelli già citati e sanzionati, altri 4 locali risultati in regola.

(ITALPRESS).