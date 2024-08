ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia Roma Centro, insieme ai militari di altre Compagnie del Gruppo di Roma, hanno effettuato un servizio di controllo straordinario, di “Alto Impatto”, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado, in tutta l’area della Stazione ferroviaria Roma Termini, piazza Indipendenza, via Bachelet, via Varese, via del Castro Pretorio, viale Pretoriano, piazzale Sisto V, piazza di Porta San Lorenzo, via di San Bibbiana, via Giolitti, piazza dei Cinquecento, viale Einaudi e zone limitrofe.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato per furto, un 22enne italiano, disoccupato, che è stato bloccato da un addetto alla sicurezza di un esercizio commerciale, situato all’interno della Stazione Ferroviaria, subito dopo avere sottratto e cercato di fuggire con addosso diversi prodotti di cosmesi, del valore di circa 160 euro, sottratti poco prima dagli scafali. Tra le persone in transito nella Stazione gli stessi militari hanno controllato e identificato un 32enne italiano, già con precedenti, risultato destinatario di un’ordinanza di sostituzione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma con quella della custodia cautelare in carcere. In via Amendola, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno arrestato due cittadini stranieri di 26 anni, senza fissa dimora e con precedenti, dopo essere stati notati cedere una dose di hashish di circa 1 grammo, in cambio di 10 euro, ad un acquirente che è stato poi identificato e segnalato quale assuntore. La successiva perquisizione personale dei due soggetti ha permesso di rinvenire la somma contante di 620 euro, che è stata sequestrata poichè ritenuta provento della pregressa attività di spaccio.

In piazza dei Cinquecento, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato un italiano di 54 anni, trovato in possesso di un coltello di circa 24 centimetri, senza giustificato motivo. Due uomini sono stati identificati e denunciati per l’inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma mentre, altri 4 per l’inosservanza del DACUR emesso nei loro confronti.

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato amministrativamente 4 cittadini italiani, di cui 3 senza fissa dimora, per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione Termini, con contestuale notifica di ordine di allontanamento per 48 ore. A loro carico è stata elevata anche una sanzione amministrativa di 100 euro.

Infine, in piazza Indipendenza, 4 persone straniere, tra cui due donne, senza fissa dimora, sono state sanzionate amministrativamente, perchè responsabili di bivacco nei luoghi pubblici, in particolare, i militari hanno contestato loro, il modo scomposto e contrario al decoro in cui sono stati trovati, cioè a petto nudo, sprovvisti di scarpe, seduti a terra, stesi sulle aiuole, consumando cibi e bevande e abbandonando vari rifiuti al suolo. Contestualmente, anche in questo caso, nei loro confronti è scattata la notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e la sanzione amministrativa di 500 euro.

In totale, i Carabinieri hanno effettuato 11 posti di controllo alla circolazione stradale, che hanno consentito di identificare 175 persone ed effettuare controlli su oltre 100 veicoli.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

