ROMA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Gruppo di Roma, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno svolto un servizio di controllo straordinario, mirato al contrasto di ogni forma di illegalità e degrado in tutta l’area della stazione ferroviaria Termini.

In distinti interventi, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno arrestato tre cittadini stranieri sorpresi dagli addetti alla sicurezza a rubare capi di abbigliamento, dopo averne forzato le placche antitaccheggio, da negozi all’interno della Galleria Forum Termini. Tutta la refurtiva, del valore di circa 600 euro, è stata recuperata.

In manette è finito anche un cittadino nordafricano, fermato in via Manin e trovato in possesso di 16 involucri di hashish.

Gli stessi Carabinieri hanno poi denunciato tre persone per l’inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Roma e altre sei per inosservanza del Dacur, emesso nei loro confronti dal Questore di Roma. Denunciato anche un 40enne francese che si è rifiutato di fornire le proprie generalità nel corso di un controllo all’interno della stazione ferroviaria.

Sempre i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno sanzionato 10 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione, con contestuale notifica dell’ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area e sanzione amministrativa di 100 euro. Sanzionati amministrativamente anche tre giovani trovati in possesso di modica quantità di stupefacenti, tra hashish e cocaina.

Nell’area antistante la stazione Termini, i Carabinieri hanno poi sanzionato, per un totale di 20 mila euro, tre cittadine peruviane e un cittadino romeno per commercio abusivo di alimenti sulla pubblica via, senza le necessarie autorizzazioni. Sono stati sequestrati circa 57 chili di alimenti crudi, precotti e cotti, da porzionare e già porzionati, 71 bottiglie di bevande analcoliche, materiale per confezionamento alimenti e attrezzature per la vendita.

I Carabinieri della Compagnia di Roma Piazza Dante, invece, hanno denunciato due persone: un cittadino marocchino di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso e bloccato in via Giovanni Giolitti subito dopo avere tentato di impossessarsi di alcuni oggetti custoditi all’interno di un’auto in sosta, avendo rotto il vetro deflettore, e un 20enne romano fermato, nel corso dei controlli alla circolazione stradale, a bordo di un motoveicolo risultato rubato.

Il bilancio dell’attività ha portato all’identificazione di 156 persone, al controllo di 74 veicoli e all’ispezione di 12 esercizi commerciali.

