Contraffazione, denunciate 9 persone, 13mila capi falsi sequestrati

La Guardia di Finanza di Lucca ha denunciato nove persone per i reati di produzione, commercializzazione e detenzione di prodotti recanti marchi industriali contraffatti e per ricettazione. Sequestrati oltre 13.000 prodotti falsi, macchinari, attrezzature ed un’autovettura, per un valore di circa 1 milione di euro. trl/gsl