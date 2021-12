Kia Italia si prepara al lancio commerciale del suo prodotto più iconico con una campagna innovativa ad alta interattività, tutta volta al raggiungimento del nuovo target del brand corano. Giunto alla quinta generazione con trent’anni di successi alle spalle, Sportage rappresenta insieme ad EV6 il meglio della crescita stilistica e tecnologica di Kia, racchiudendo in sè un heritage di prodotto vincente e un futuro che parla di soluzioni tecnologiche d’avanguardia e design di carattere. “Sportage rappresenta tutta la storia di Kia in Italia e non solo, è in assoluto il prodotto iconico per eccellenza per il nostro brand – spiega Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Italia – Fin dalla prima generazione, risalente ormai a 30 anni fa quando fece debutto al salone di Tokyo, Sportage è stato un prodotto innovativo e di rottura rispetto agli standard del mercato dei SUV. Di generazione in generazione – e ora siamo alla quinta – Sportage ha saputo imporsi come trand setter nonostante la sua vocazione di prdotto generalista di grande qualità”. Sviluppato su una nuova piattaforma, il nuovo Sportage è un concentrato di ingegneria high-tech con un passo ottimale e proporzioni ideali per le specifiche di guida delle strade europee. Questo approccio mirato ha permesso di realizzare un SUV ideale per le esigenze degli automobilisti europei, prestando attenzione alla praticità nell’utilizzo quotidiano

Per celebrare questo importante appuntamento che culminerà negli showroom della rete Kia il prossimo 15 gennaio, Kia Italia ha ideato una campagna volta ad agganciare letteralmente il potenziale cliente e al contempo capace di trasmettere tutti i nuovi valori del brand. “Partendo dai punti di forza di Sportage che sono riconducibili all’innovazione che questo prodotto porta con sè e alla sua forte personalità, abbiamo ideato una campagna capace di mutare soggetto creativo ogni giorno del countdown – racconta Giuseppe Mazzara, Marketing Communication e CRM Director di Kia Italia – Inoltre non ci limiteremo a veicolare il messaggio ai soli media tradizionali, anzi, proprio nel nome dell’innovazione esploreremo canali più consoni al nostro nuovo target di riferimento sfruttando, per esempio, le potenzialità delle affissioni digitali 3D o canali digitali come Twitch”.

(ITALPRESS).