ROMA (ITALPRESS) – Continental lancia la nuova app mobile TireTech a supporto degli operatori di flotte, dei rivenditori e dei tecnici dell’assistenza per massimizzare la sicurezza e l’efficienza dei propri pneumatici per veicoli commerciali ed agricoli. Questa innovativa piattaforma fornisce un accesso rapido e semplice alle informazioni aggiornate sull’intera gamma di pneumatici e servizi Continental. Disponibile in più lingue, è scaricabile gratuitamente su iOS e Android e facilmente configurabile per soddisfare le esigenze di ogni singolo utente.

Molte le funzionalità offerte da Continental TireTech, tra cui il Pressure-Load Calculator, calcolatore di pressione-carico integrato, che aiuta gli utenti a individuare la pressione più adatta per ogni pneumatico in base al carico sull’asse del veicolo e alle dimensioni del prodotto scelto.

L’app consente l’accesso, anche in modalità offline, al database dei dati tecnici sugli pneumatici e alla libreria di immagini di supporto, e permette agli utenti di contattare direttamente il team di assistenza tecnica di Continental in caso di necessità.

L’app Continental TireTech è espressione dell’approccio olistico Lowest Overall Driving Costs (LODC) di Continental: grazie alla corretta pressione che contribuisce a ridurre la resistenza al rotolamento, infatti, aumenta l’efficienza della flotta, si riducono i costi operativi degli pneumatici e diminuiscono sensibilmente le emissioni inquinanti.

foto: ufficio stampa Continental

(ITALPRESS).