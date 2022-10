Conti pubblici, a settembre fabbisogno a quota 15,4 mld

A settembre 2022 il saldo del settore statale si è chiuso, in via provvisoria, con un fabbisogno di 15,4 miliardi di euro, in linea rispetto al corrispondente valore di settembre 2021. Il fabbisogno dei primi nove mesi dell'anno in corso è pari a circa 49 miliardi, in miglioramento di circa 36,7 miliardi rispetto a quello registrato nello stesso periodo dello scorso anno. fsc/gsl