SANREMO (ITALPRESS) – Questa mattina Carlo Conti fornisce anche il titolo ai giornalisti che seguono la tradizionale conferenza stampa delle 12.00: “Non ho sentito ancora Amadeus perchè non c’è il tempo – ha detto il conduttore – Ma non è ‘Conti batte Amadeus’, è il Festival che sta andando bene. Ognuno fa il suo Festival e gli italiani lo stanno apprezzando”. Qualcuno ci prova a provocarlo (l’inviato di “Striscia la notizia” Pinuccio) o a metterlo i difficoltà (le domande su Fedez) ma Conti non perde la serenità e tira dritto anche sugli ascolti oggettivamente eccellenti: “Io continuo a pedalare poi, certo, pedalare con il sorriso sulle labbra è più facile” dice poco prima di andare a seguire le prove dei Duran Duran, ospiti stasera all’Ariston insieme a Edoardo Bennato (con la sua “Sono solo canzonette”), Iva Zanicchi (per il premio alla carriera), il cast di “Mare fuori” e gli attori del Teatro Patologico.

Stasera si esibiranno 14 big (Tony Effe, Brunori Sas, Coma_Cose, Clara, Francesco Gabbani, Gaia, Irama, Joan Thiele, Massimo Ranieri, Noemi, Olly, Modà, Sarah Toscano, Shablo con Guè, Joshua, Tormento) e la classifica parziale sarà deciso dal Televoto e dalla Giuria delle Radio. Sarà anche proclamato il vincitore delle Nuove Proposte: a decidere chi vincerà tra Settembre e Alex Wyse saranno il Televoto, la Giuria delle Radio e la Giuria della Sala Stampa. Accanto a sè, sul palco, Conti avrà un tris al femminile: Miriam Leone (a Sanremo anche per presentare la serie “Miss Fallaci”, al via su Rai1 il 18 febbraio), Elettra Lamborghini (alla quale era stata offerta una delle canzoni in gara che, però, ha rifiutato perchè non la sentiva adatta a lei) e Katia Follesa. “Carlo mi ha incoronato Miss Italia nel 2008, era al David di Donatello quando sono stata candidata e mi aveva già chiamata per il suo Festival nel 2015 ma i stavo girando la serie ‘Non ucciderè, praticamente è il mio amuleto umano” scherza la Leone mentre la Lamborghini risponde così a chi le chiede cosa pensi dei testi di certe canzoni di Tony Effe: “Se iniziamo a vietare il linguaggio delle canzoni dovremmo vietare i videogiochi dove si spara o i film horror. Dipende sempre dall’educazione che uno riceve dai genitori, io adoro i film horror e ascolto senza problemi anche canzoni un pò spinte”.

Un’ultima battuta di Conti è sui Sansoni, il duo comico entrato con grande successo nel PrimaFestival: “Sono due ragazzi siciliani molto simpatici, mi piace la letterina che mi inviano ogni sera”. In conclusione, il direttore dell’Intrattenimento Marcello Ciannamea smentisce l’ipotesi di indicazioni date alla regia per la puntata di stasera alla quale in platea assisterà anche il generale Roberto Vannacci: “La regia (di Maurizio Pagnussat, ndr) sta gestendo in maniera magnifica il Festival, non ha indicazioni di inquadrare questo o quello”.

Foto: IPA Agency

(ITALPRESS).