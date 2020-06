ROMA (ITALPRESS) – “Siamo impegnati in un indirizzo politico che faccia della transizione ecologia anche la cifra culturale del nostro impegno”. Lo ha detto il premier, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del rapporto SOER. “Sono pienamente d’accordo con il presidente Sassoli che ha parlato di leadership, in uno degli ultimi consigli europei ho invitato gli altri colleghi a considerare che oggi per le l’Europa, una volta perso il primato economico – ha spiegato – può avere una leadership mondiale dello sviluppo sostenibile, della tutela dell’ambiente. Possiamo esprimere una forza irradiante e d’urto rispetto agli altri Continenti e Paesi”. Per Conte, inoltre, “l’ambiente deve essere integrato in qualsiasi politica e in qualsiasi livello perchè riguarda il supporto alla vita, all’approvvigionamento. Noi dobbiamo lavorare molto sul piano interno, europeo e internazionale, per troppo tempo abbiamo trascurato quello che riguarda il modello di sviluppo. Abbiamo fin qui abbracciato un modello che ha fatto dello sfruttamento delle risorse la sua cifra. Spesso si trascura che è un tema che si collega anche al degrado ambientale”. Quindi “l’attenzione all’ambiente gioca un ruolo determinante, abbiamo posto grande attenzione ai temi del green new deal, siamo consapevoli che la transizione ha una portata epocale e richiede tanti costi, rischia di essere impegnativa dal punto di vista economico anche se i benefici sono importanti”, ha concluso.

