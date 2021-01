ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.

Il presidente della Repubblica – si legge in una nota del Quirinale – si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani.

Il calendario delle consultazioni sarà reso noto attraverso l’ufficio stampa.

(ITALPRESS).