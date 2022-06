Conte “Salvini a Mosca rischierebbe di creare intralcio”

"Per iniziative di questo tipo è bene coordinarsi con il Governo, con Palazzo Chigi e la Farnesina, perché se no si rischia di non dare un contributo alla pace, ma di creare qualche intralcio". Lo ha detto Giuseppe Conte, leader del M5s, a margine di un comizio a Genova, parlando dell'ipotesi di un viaggio del leader della Lega Matteo Salvini a Mosca.